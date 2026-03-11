<p>Teleturniej \u201eKocham Ci\u0119, Polsko!\u201d ponownie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 na antenie TVP2. Program z udzia\u0142em gwiazd, emitowany z przerwami od 2009 roku, opiera si\u0119 na rywalizacji dw\u00f3ch dru\u017cyn w quizach, zagadkach muzycznych i zadaniach sprawdzaj\u0105cych wiedz\u0119 o Polsce \u2013 jej historii, kulturze i j\u0119zyku. Odcinki s\u0105 dost\u0119pne tak\u017ce online w serwisie <a href="Teleturniej \u201eKocham Ci\u0119, Polsko!\u201d ponownie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 na antenie TVP2. Program z udzia\u0142em gwiazd, emitowany z przerwami od 2009 roku, opiera si\u0119 na rywalizacji dw\u00f3ch dru\u017cyn w quizach, zagadkach muzycznych i zadaniach sprawdzaj\u0105cych wiedz\u0119 o Polsce \u2013 jej historii, kulturze i j\u0119zyku. Odcinki s\u0105 dost\u0119pne tak\u017ce online w serwisie TVP VOD." rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>