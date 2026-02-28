<p>Krzysztof Czeczot podejmuje nowe wyzwanie \u2013 aktor po raz pierwszy stanie w roli prowadz\u0105cego teleturniej. \u201eOmnibus \u2013 szybcy i m\u0105drzy\u201d zadebiutuje 3 marca w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a> jako polska ods\u0142ona mi\u0119dzynarodowego formatu, w kt\u00f3rym uczestnicy rywalizuj\u0105 nie punktami, lecz czasem. Gospodarz programu przyznaje, \u017ce nowa rola jest dla niego \u017ar\u00f3d\u0142em du\u017cej ekscytacji i satysfakcji.<\/p>