Drugi dzie\u0144 \u015bwi\u0105t up\u0142ynie w jazzowym klimacie. W pi\u0105tek, 26 grudnia, w TVP2 o godz. 20:00 i 21:00 widzowie zobacz\u0105 koncert \u201eKuba Badach: Jazzy Christmas\u201d, w kt\u00f3rym gospodarz wieczoru zaprosi\u0142 do wsp\u00f3lnego muzykowania artyst\u00f3w o mi\u0119dzynarodowej renomie. Na scenie towarzyszy\u0107 mu b\u0119d\u0105 m.in. \u015bwiatowe gwiazdy jazzu \u2013 Chris Botti i Gregory Porter \u2013 a tak\u017ce jedna z najpopularniejszych polskich artystek ostatnich lat, sanah. Ca\u0142o\u015b\u0107 dope\u0142ni bogata oprawa instrumentalna, tworz\u0105c muzyczne widowisko, w kt\u00f3rym dobrze znane bo\u017conarodzeniowe utwory zyskaj\u0105 nowe, pe\u0142ne klasy brzmienie.