<p>Szukasz pomys\u0142u na walentynkowy weekend i d\u0142ugie, zimowe wieczory? Z okazji \u015bwi\u0119ta zakochanych <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a> uruchamia nowy, ca\u0142odobowy kana\u0142 \u201eMi\u0142o\u015b\u0107\u201d, dost\u0119pny bezp\u0142atnie w formule FAST. Ju\u017c od 13 lutego widzowie zobacz\u0105 tematyczne pasma z kultowymi produkcjami TVP. W programie m.in. \u201eWieczory z Mostowiakami\u201d oraz pi\u0105tkowe seanse filmowe, kt\u00f3re otworz\u0105 \u201ePiosenki o mi\u0142o\u015bci\u201d. W ram\u00f3wce nie zabraknie romantycznych klasyk\u00f3w, seriali takich jak \u201eZ\u0142otopolscy\u201d czy \u201eO mnie si\u0119 nie martw\u201d, a tak\u017ce popularnych program\u00f3w rozrywkowych. To idealny moment, aby zanurzy\u0107 si\u0119 w mi\u0142osnych historiach!<\/p>