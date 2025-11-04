<p>To by\u0142a pe\u0142na emocji i wspomnie\u0144 wizyta na \u017cywo. Rafa\u0142 i Marcin Mroczkowie oraz Teresa Lipowska pojawili si\u0119 w programie \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d, by \u015bwi\u0119towa\u0107 25-lecie serialu \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d. Opowiadali o pocz\u0105tkach kultowej produkcji, wyj\u0105tkowej wi\u0119zi na planie, dorastaniu na oczach widz\u00f3w i wzruszeniach, kt\u00f3re towarzysz\u0105 im dzi\u015b, gdy Mostowiakowie obchodz\u0105 \u0107wier\u0107wiecze obecno\u015bci w polskich domach.<\/p>