<p>Walentynkowy nastr\u00f3j mo\u017ce trwa\u0107 znacznie d\u0142u\u017cej ni\u017c jeden wiecz\u00f3r. Od 13 lutego <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a> zaprasza do ponownego spotkania z bohaterami serialu \u201eM jak mi\u0142o\u015b\u0107\u201d w archiwalnych odcinkach, kt\u00f3re przypominaj\u0105 pierwsze zauroczenia, niepewne wyznania oraz decyzje, przes\u0105dzaj\u0105ce o przysz\u0142o\u015bci Mostowiak\u00f3w i ich bliskich. Nowy kana\u0142 FAST \u201eMi\u0142o\u015b\u0107\u201d to co\u015b wi\u0119cej ni\u017c emisja kultowych produkcji TVP \u2013 to powr\u00f3t do m\u0142odo\u015bci, rodzinnych wieczor\u00f3w przed telewizorem i emocji, kt\u00f3re po latach prze\u017cywa si\u0119 inaczej, z nut\u0105 nostalgii i wzruszenia.<\/p>