Kariera aktorska nie zawsze przebiega bez przeszk\u00f3d. Gdy brakowa\u0142o propozycji r\u00f3l, Marek Siudym podejmowa\u0142 si\u0119 innych zaj\u0119\u0107 \u2013 je\u017adzi\u0142 taks\u00f3wk\u0105 i szuka\u0142 kolejnych sposob\u00f3w na utrzymanie. Andrzej Nejman r\u00f3wnie\u017c nie zak\u0142ada\u0142, \u017ce aktorstwo zawsze b\u0119dzie jedynym \u017ar\u00f3d\u0142em jego dochod\u00f3w. O pracy, przyja\u017ani i nowych rolach w serialu \u201eS\u0142oneczna. Poza cisz\u0105\u201d obaj opowiadaj\u0105 Beacie Kwiatkowskiej w pi\u0105tym odcinku podcastu \u201eDo zobaczenia!\u201d.