Margaret wr\u00f3ci\u0142a na obrotowy fotel \u201eThe Voice of Poland\u201d po sze\u015bciu latach przerwy \u2013 i jak podkre\u015bla, jest to zupe\u0142nie inny powr\u00f3t ni\u017c poprzednio. Artystka otwarcie przyznaje, \u017ce dopiero teraz czuje si\u0119 naprawd\u0119 przygotowana do roli trenerki. Ostatnie lata po\u015bwi\u0119ci\u0142a intensywnej pracy nad sob\u0105 \u2013 zar\u00f3wno zawodowo, jak i prywatnie. Efektem s\u0105 dwa albumy, kt\u00f3re odmieni\u0142y jej artystyczne kierunki, oraz decyzja o rozpocz\u0119ciu terapii psychologicznej.