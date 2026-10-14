<p>Aktorka znana z serialu \u201eBarwy szcz\u0119\u015bcia\u201d jako dziecko sp\u0119dza\u0142a wakacje z rodzicami we W\u0142oszech. Do dzi\u015b pami\u0119ta smak owoc\u00f3w kupowanych na ulicznych straganach i pomidor\u00f3w, kt\u00f3re mama kroi\u0142a na \u015bniadanie. Tym razem Maria Dejmek wr\u00f3ci\u0142a do w\u0142oskich wspomnie\u0144 w kuchni Anny Stra\u017cy\u0144skiej. Pod jej okiem nauczy\u0142a si\u0119 przygotowywa\u0107 sycylijsk\u0105 caponat\u0119, czyli aromatyczny gulasz warzywny. Co jeszcze znalaz\u0142o si\u0119 w menu? Nowy odcinek \u201eGwiazdorskiej kuchni Ani\u201d jest dost\u0119pny <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/gwiazdorska-kuchnia-ani-odcinki,2024521\/odcinek-5,S05E05,3426843" rel="noopener noreferrer" target="_blank">w TVP VOD.<\/a><\/p>