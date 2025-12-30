<p>Ma\u0142o kto w Polsce wie o broni i strzelectwie sportowym tyle co Micha\u0142 Kwiatkowski, a jeszcze mniej os\u00f3b potrafi opowiada\u0107 o tym \u015bwiecie w spos\u00f3b jednocze\u015bnie widowiskowy i przyst\u0119pny. W najnowszym odcinku serii \u201eSmartTUBE\u201d widzowie zajrz\u0105 za kulisy popularnego kana\u0142u Strzelnica.tv i zobacz\u0105, jak powstaj\u0105 materia\u0142y pe\u0142ne wystrza\u0142\u00f3w i humoru. Poznaj\u0105 codzienno\u015b\u0107 cz\u0142owieka stoj\u0105cego po drugiej stronie obiektywu i dowiedz\u0105 si\u0119, jak niewiele potrzeba, by stworzy\u0107 autentyczny, profesjonalny i konsekwentnie rozwijany format. Premiera ju\u017c 31 grudnia!<\/p>