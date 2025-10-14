Na co dzie\u0144 ratuje ludzkie \u017cycie, ale tylko na niby, jednak teraz mo\u017ce si\u0119 to zmieni\u0107! Gwiazda serialu \u201eNa sygnale\u201d postanowi\u0142a, \u017ce zostanie pisark\u0105, lecz na swoich w\u0142asnych zasadach. Monika Mazur napisa\u0142a ksi\u0105\u017ck\u0119 \u201ePierwsza pomoc z Lelkiem\u201d, kt\u00f3ra w przyst\u0119pny spos\u00f3b wprowadza najm\u0142odszych w \u015bwiat ratownictwa. Razem z ratownikiem medycznym Przemys\u0142awem Kaczmarkiem go\u015bci\u0142a w programie \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d, by przypomnie\u0107 o tym, jak uczy\u0107 dzieci pierwszej pomocy.