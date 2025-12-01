<p>Internet zna go jako Pana Belfra \u2013 nauczyciela chemii, kt\u00f3ry pokaza\u0142, \u017ce szkolna wiedza nie musi by\u0107 nudna, a lekcja mo\u017ce poskutkowa\u0107 milionami wy\u015bwietle\u0144. Bohaterem pi\u0105tego odcinka dokumentalnej serii \u201eSmartTUBE\u201d jest Dawid \u0141asi\u0144ski: pedagog, edukator, popularyzator nowych technologii i tw\u00f3rca, kt\u00f3ry z sali numer 21 w Kozieg\u0142owach trafi\u0142 na najwi\u0119ksz\u0105 platform\u0119 wideo w Polsce. Na premier\u0119 odcinka zapraszamy 4 grudnia do <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/smarttube-odcinki,2374639" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>