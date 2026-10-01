<p>Na planie<a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/gwiazdorska-kuchnia-ani-odcinki,2024521\/odcinek-3,S05E03,3387555" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> \u201eGwiazdorskiej kuchni Ani\u201d <\/a>panowa\u0142 niemi\u0142osierny upa\u0142 \u2013 ponad 40 stopni. Ale to w\u0142a\u015bnie s\u0142o\u0144ce sprawia, \u017ce tutejsze warzywa, owoce i zio\u0142a smakuj\u0105 jak nigdzie indziej. Paulina Ga\u0142\u0105zka od lat jest zakochana nie tylko w Sycylii, ale tak\u017ce w miejscowej kuchni. Wsp\u00f3lnie z Ann\u0105 Stra\u017cy\u0144sk\u0105 przygotowa\u0142a dwa dania, z kt\u00f3rych dumny by\u0142by ka\u017cdy Sycylijczyk.<\/p>