<p>Czyje wyst\u0119py w tym sezonie programu \u201eThe Voice of Poland\u201d zrobi\u0142y na widzach najwi\u0119ksze wra\u017cenie? Kto opr\u00f3cz talentu wyr\u00f3\u017cnia si\u0119 tak\u017ce fascynuj\u0105c\u0105 osobowo\u015bci\u0105? Telewizja Polska rozpocz\u0119\u0142a plebiscyt na ulubionego uczestnika tegorocznej edycji. G\u0142osowanie trwa od 10 pa\u017adziernika do 12 listopada 2026 roku, a na zwyci\u0119zc\u0119 czeka presti\u017cowa nagroda: voucher na nagranie singla i teledysku.<\/p>