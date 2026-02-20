<p class="ql-align-justify">W najbli\u017csz\u0105 sobot\u0119, 21 lutego, o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kr\u00f3lowej Jadwigi w Konstantynowie \u0141\u00f3dzkim wyst\u0105pi duet m\u0142odych wokalistek i ambasadorek akcji \u201ePolska na TAK!\u201d \u2013 Si\u00f3str Kafar. Wcze\u015bniej dziennikarze TVP S\u0142awomir Matczak oraz laureat Nagrody Grand Press Veritas Witold Tabaka poprowadz\u0105 dla uczni\u00f3w warsztaty na temat hejtu i dezinformacji w sieci. Koncert b\u0119dzie mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 na \u017cywo na kanale <a href="https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCzQZbOb86WvhOPoR7jgAfsA" rel="noopener noreferrer" target="_blank">YouTube TVP Info<\/a><span> oraz na antenie TVP3 \u0141\u00f3d\u017a w niedziel\u0119 o godz. 15.20. W sobot\u0119 o godz. 12:40 TVP Info zaprasza na program \u201ePolska na TAK!\u201d realizowany w Ostr\u00f3dzie, a jeszcze dzisiaj o godz. 21:00 na wyjazdowe wydanie \u201eKwiatk\u00f3w polskich\u201d.<\/span><\/p><p><\/p>