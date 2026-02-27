Ju\u017c w sobot\u0119, 28 lutego, na anten\u0119 TVP2 powraca najwi\u0119ksze muzyczne show z udzia\u0142em dzieci. Dziewi\u0105ta edycja programu \u201eThe Voice Kids\u201d zapowiada si\u0119 wyj\u0105tkowo spektakularnie. Show przyniesie zaskakuj\u0105ce g\u0142osy m\u0142odych uczestnik\u00f3w, zmian\u0119 na trenerskich fotelach oraz niezwykle presti\u017cow\u0105 nagrod\u0119 dla zwyci\u0119zcy. Ju\u017c w pierwszym odcinku Blanka \u2013 jedna z nowych trenerek, zasiadaj\u0105ca na kultowym czerwonym fotelu \u2013 pokaza\u0142a nowe, bardzo emocjonalne oblicze, kt\u00f3re z pewno\u015bci\u0105 poruszy widz\u00f3w przed ekranami.