Przez lata miliony widz\u00f3w z zapartym tchem czeka\u0142y, a\u017c prowadz\u0105cy ods\u0142oni parawan i poka\u017ce, kogo wybra\u0142 uczestnik \u201eRandki w ciemno\u201d. Wydawa\u0142o si\u0119, \u017ce o wszystkim decyduj\u0105 spontaniczne pytania, b\u0142yskotliwe odpowiedzi i rodz\u0105ca si\u0119 przed kamerami sympatia. Po latach Jacek Kawalec ujawni\u0142 jednak, jak naprawd\u0119 powstawa\u0142 kultowy hit TVP. Za kulisami nic nie wygl\u0105da\u0142o tak niewinnie, jak mog\u0142o si\u0119 wydawa\u0107.