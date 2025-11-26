<p>Bohaterem odcinka by\u0142 Robert Stockinger \u2013 dziennikarz, prezenter \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d, dumny tata. Opowiedzia\u0142 prowadz\u0105cej program o tym, jakie smaki pami\u0119ta z rodzinnego domu, a jakie najbardziej lubi obecnie i dlaczego jest dumny z c\u00f3rki. Co przyrz\u0105dzi\u0142 w kuchni razem z Ann\u0105 Stra\u017cy\u0144sk\u0105? Tego dowiecie si\u0119 z nowego odcinka \u201eGwiazdorskiej kuchni Ani\u201d, kt\u00f3ry jest ju\u017c dost\u0119pny za darmo na platformie TVP VOD.<\/p>