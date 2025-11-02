Si\u00f3dmy odcinek \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d up\u0142yn\u0105\u0142 pod znakiem mocnych s\u0142\u00f3w, rozczarowa\u0144 i ruch\u00f3w, kt\u00f3rych wielu widz\u00f3w si\u0119 spodziewa\u0142o\u2026 ale niekoniecznie w takiej formie. Na gospodarstwie Rolanda p\u0119k\u0142a cienka ni\u0107 porozumienia \u2013 Kasia spakowa\u0142a walizki i znikn\u0119\u0142a z pola widzenia. U Gabriela z kolei pojawi\u0142y si\u0119 \u0142zy i trudne wyznania. A u Basi? Tam w ko\u0144cu nadszed\u0142 moment konkret\u00f3w \u2013 i pierwszej naprawd\u0119 romantycznej deklaracji.