<p>W 9. odcinku programu \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d wszystko zmienia\u0142o si\u0119 z minuty na minut\u0119. Gabriel po nocnych \u201eniesmaczkach\u201d zrezygnowa\u0142 z Karoliny i wybra\u0142 spokojniejsz\u0105 Weronik\u0119, Basia sko\u0144czy\u0142a sw\u00f3j emocjonalny dylemat i wskaza\u0142a Mateusza, a Arek postawi\u0142 na Juli\u0119, cho\u0107 jeszcze rano twierdzi\u0142, \u017ce \u201enie wie niczego\u201d. Krzysiek i Roland pojawili si\u0119 na kr\u00f3tkim planie \u2013 ale ich losy te\u017c nabra\u0142y tempa.<\/p>