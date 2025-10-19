<p>W pi\u0105tym odcinku programu \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d kandydaci musieli wsta\u0107 o \u015bwicie, by przekona\u0107 si\u0119, jak wygl\u0105da prawdziwe \u017cycie na wsi. Pielenie, dojenie kr\u00f3w i sprz\u0105tanie boks\u00f3w okaza\u0142y si\u0119 nie tylko sprawdzianem charakteru, ale te\u017c okazj\u0105 do pierwszych powa\u017cnych rozm\u00f3w i refleksji. Nie zabrak\u0142o flirt\u00f3w, wyzna\u0144, a nawet decyzji, kt\u00f3re mog\u0105 ca\u0142kowicie odmieni\u0107 dalszy przebieg programu.<\/p>