<p>Justyna z \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d nie spodziewa si\u0119, co us\u0142yszy od jednego ze swoich kandydat\u00f3w. W 3. odcinku padnie zaskakuj\u0105ce wyznanie dotycz\u0105ce listu, kt\u00f3ry otrzyma\u0142a 21-latka. Emocji nie zabraknie tak\u017ce u Mariusza. 29-latek z Ma\u0142opolski opowie kandydatkom o swojej mi\u0142osnej przesz\u0142o\u015bci i ods\u0142oni przed nimi zupe\u0142nie inne oblicze. \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d ju\u017c w niedziel\u0119 o godz. 21:25 w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/rolnik-szuka-zony-odcinki,284514" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>