<p>Do udzia\u0142u w programie \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d nam\u00f3wili go przyjaciele. Uznali, \u017ce jest to dla niego szansa na poznanie kogo\u015b, mimo \u017ce mieszka \u201ena ko\u0144cu \u015bwiata\u201d. \u0141ukasz ma 37 lat i nie ukrywa, \u017ce jest romantykiem, a w nieopublikowanej dot\u0105d rozmowie zdradzi\u0142, czego oczekuje od przysz\u0142ej relacji. Nowe odcinki popularnej produkcji mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w ka\u017cd\u0105 niedziel\u0119 o godz. 21:25 w TVP1 oraz online w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>