Masa\u017c na oczach rywalek, mocne deklaracje i nag\u0142a zmiana sympatii. W 5. odcinku \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d u Mariusza zrobi\u0142o si\u0119 naprawd\u0119 niezr\u0119cznie. Ewelina postawi\u0142a na odwa\u017cny gest, kt\u00f3ry nie spodoba\u0142 si\u0119 pozosta\u0142ym kandydatkom, a sam rolnik przyzna\u0142, \u017ce wybra\u0142a na to z\u0142y moment. Chwil\u0119 p\u00f3\u017aniej zdradzi\u0142, kt\u00f3re kobiety s\u0105 mu dzi\u015b najbli\u017csze. Dla Pauliny nie by\u0142y to dobre wie\u015bci.