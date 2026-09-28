<p>W 13. edycji \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d trwa jeden z najwa\u017cniejszych etap\u00f3w programu \u2013 kandydatki odwiedzaj\u0105 gospodarstwa rolnik\u00f3w. U Mariusza pojawi\u0142y si\u0119 Paulina, Patrycja i Ewelina, a wraz z nimi pierwsze por\u00f3wnania, zazdro\u015b\u0107 i obawy o konkurencj\u0119. Emocje szybko zacz\u0119\u0142y bra\u0107 g\u00f3r\u0119. Jedna z kobiet straci\u0142a pewno\u015b\u0107, \u017ce jest faworytk\u0105, a pod adresem innej pad\u0142y bardzo bezpo\u015brednie s\u0142owa.<\/p>