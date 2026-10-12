Jeszcze niedawno wydawa\u0142o si\u0119, \u017ce to w\u0142a\u015bnie Paulina ma najwi\u0119ksze szanse na zdobycie serca Mariusza. Tymczasem w 6. odcinku \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d rolnik podj\u0105\u0142 decyzj\u0119, kt\u00f3rej kandydatka mog\u0142a si\u0119 nie spodziewa\u0107. Podczas szczerej rozmowy przyzna\u0142, \u017ce jego uczucia si\u0119 zmieni\u0142y i bli\u017cej mu do dw\u00f3ch pozosta\u0142ych kobiet. Po\u017cegnanie okaza\u0142o si\u0119 wyj\u0105tkowo emocjonalne. \u0141ez nie kry\u0142a nawet mama Mariusza.