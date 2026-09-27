<p>W 13. edycji \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d trwa etap wizyt, podczas kt\u00f3rego uczestnicy programu maj\u0105 okazj\u0119 lepiej pozna\u0107 wybrane osoby. U Justyny pojawili si\u0119 Micha\u0142, Dominik i Szymon, ale jeszcze przed ich przyjazdem jeden z m\u0119\u017cczyzn szczeg\u00f3lnie zapad\u0142 rolniczce w pami\u0119\u0107. To Micha\u0142 od pocz\u0105tku zrobi\u0142 na niej du\u017ce wra\u017cenie. Pozostali kandydaci<strong> <\/strong><span>wci\u0105\u017c jednak maj\u0105 szans\u0119, by przekona\u0107 j\u0105 do siebie.<\/span><\/p>