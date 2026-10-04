Ten dzie\u0144 mia\u0142 zbli\u017cy\u0107 Justyn\u0119 do kandydat\u00f3w, ale zamiast romantycznej atmosfery pojawi\u0142y si\u0119 pierwsze rozczarowania. W 5. odcinku \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d rolniczka zauwa\u017cy\u0142a, \u017ce m\u0119\u017cczy\u017ani bardziej skupiaj\u0105 si\u0119 na rywalizacji ni\u017c na poznawaniu jej. W tym samym czasie Micha\u0142 zacz\u0105\u0142 powa\u017cnie zastanawia\u0107 si\u0119, czy \u017cycie na gospodarstwie naprawd\u0119 jest dla niego, a Dominik coraz wyra\u017aniej traci\u0142 w oczach Justyny.