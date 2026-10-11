By\u0142 pierwszym kandydatem, kt\u00f3remu da\u0142a szans\u0119, i jednym z tych, z kt\u00f3rymi wi\u0105za\u0142a nadzieje. Tymczasem w 6. odcinku \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d Micha\u0142 podj\u0105\u0142 decyzj\u0119, kt\u00f3ra mocno zaskoczy\u0142a Justyn\u0119. Po kilku dniach na gospodarstwie przyzna\u0142, \u017ce nie tak wyobra\u017ca\u0142 sobie wsp\u00f3ln\u0105 przysz\u0142o\u015b\u0107. Jego szczere s\u0142owa doprowadzi\u0142y do trudnego po\u017cegnania, a rolniczka nie ukrywa\u0142a rozczarowania.