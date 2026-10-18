Mia\u0142o by\u0107 bli\u017csze poznawanie si\u0119, a sko\u0144czy\u0142o si\u0119 rozstaniem. W 7. odcinku programu \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d Justyna wr\u00f3ci\u0142a do kontrowersyjnej wypowiedzi Dominika na temat kobiet. Kandydat przyzna\u0142, \u017ce zdarza mu si\u0119 m\u00f3wi\u0107, zanim pomy\u015bli, ale nie dostrzeg\u0142 niczego z\u0142ego w swoim komentarzu. Rolniczka nie chcia\u0142a kontynuowa\u0107 tej znajomo\u015bci i podzi\u0119kowa\u0142a mu za udzia\u0142 w programie.