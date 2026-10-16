<p>Jedno zdanie wystarczy\u0142o, by Justyna inaczej spojrza\u0142a na Dominika. Podczas randki na polanie rolniczka nie b\u0119dzie kry\u0142a rozczarowania jego zachowaniem i powie mu wprost, co jej si\u0119 nie spodoba\u0142o. Czy kandydat zdo\u0142a jeszcze naprawi\u0107 ich relacj\u0119, czy b\u0119dzie musia\u0142 po\u017cegna\u0107 si\u0119 z gospodarstwem? W si\u00f3dmym odcinku programu \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d nie zabraknie trudnych decyzji. Jeden z rolnik\u00f3w rozstanie si\u0119 z kandydatk\u0105 ju\u017c o poranku, a Zuzanna zacznie domaga\u0107 si\u0119 od Wiktora jasnej deklaracji.<\/p>