<p>Wiktor z Ma\u0142opolski dosta\u0142 mn\u00f3stwo list\u00f3w od kobiet, kt\u00f3re chcia\u0142y go pozna\u0107. Do swojego gospodarstwa zaprosi\u0142 trzy kandydatki i cho\u0107 pocz\u0105tkowo nie\u0142atwo by\u0142o mu prze\u0142ama\u0107 nie\u015bmia\u0142o\u015b\u0107, szybko przyzna\u0142, \u017ce jedna z nich szczeg\u00f3lnie zwr\u00f3ci\u0142a jego uwag\u0119. Czy to w\u0142a\u015bnie z ni\u0105 stworzy par\u0119 w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/rolnik-szuka-zony-odcinki,284514" rel="noopener noreferrer" target="_blank">\u201eRolnik szuka \u017cony\u201d<\/a>?<\/p>