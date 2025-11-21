W programie \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d po emocjonuj\u0105cych wyborach przyszed\u0142 moment, kt\u00f3ry mo\u017ce zdecydowa\u0107 o przysz\u0142o\u015bci tegorocznych par. Rewizyty maj\u0105 pokaza\u0107, jak wygl\u0105da ich \u017cycie poza programem \u2013 z rodzin\u0105, przyjaci\u00f3\u0142mi, ulubionymi miejscami i codziennymi zwyczajami. To tutaj rodz\u0105 si\u0119 odpowiedzi na pytania o wsp\u00f3ln\u0105 przysz\u0142o\u015b\u0107\u2026 lub pojawiaj\u0105 si\u0119 kolejne w\u0105tpliwo\u015bci. Na emisj\u0119 najnowszego odcinka zapraszamy w niedziel\u0119, 23 listopada, o godz. 21:25 w TVP1 i TVP VOD.