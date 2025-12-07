<p>Ostatni odcinek 12. edycji programu \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d przyni\u00f3s\u0142 wszystko, co w fina\u0142owych spotkaniach z Mart\u0105 Manowsk\u0105 lubimy najbardziej. By\u0142y szczere wyznania, \u0142zy \u017calu i ulgi, a tak\u017ce pierwsze deklaracje dotycz\u0105ce przysz\u0142o\u015bci. Jedni zamkn\u0119li rozdzia\u0142 z klas\u0105, inni przyznali, \u017ce dzi\u015b post\u0105piliby zupe\u0142nie inaczej, a cz\u0119\u015b\u0107\u2026 odnalaz\u0142a mi\u0142o\u015b\u0107 tam, gdzie najmniej si\u0119 tego spodziewa\u0142a.<\/p>