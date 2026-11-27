Po dwóch miesiącach od zakończenia nagrań uczestnicy 13. edycji programu „Rolnik szuka żony” ponownie spotkają się, by podsumować swoje doświadczenia i opowiedzieć, jak potoczyły się ich relacje. W finałowym odcinku nie zabraknie trudnych pytań i niespodziewanych wyznań. Kto znalazł miłość, a czyje nadzieje nie zostały spełnione? Odpowiedzi poznamy już w niedzielę, 29 listopada – wyjątkowo o godz. 20:25 w TVP1 i TVP VOD, czyli godzinę wcześniej niż zwykle.

