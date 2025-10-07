Uwielbiany przez Polak\u00f3w program \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d tym razem nie pojawi si\u0119 w niedzielny wiecz\u00f3r na antenie TVP1. Widzowie, kt\u00f3rzy co tydzie\u0144 z zainteresowaniem \u015bledz\u0105 losy uczestnik\u00f3w poszukuj\u0105cych mi\u0142o\u015bci, b\u0119d\u0105 musieli uzbroi\u0107 si\u0119 w cierpliwo\u015b\u0107. Zamiast pi\u0105tego odcinka hitu TVP zobaczymy transmisj\u0119 meczu Litwa \u2013 Polska rozgrywanego w ramach eliminacji do Mistrzostw \u015awiata 2026. To jedno z najwa\u017cniejszych spotka\u0144 reprezentacji, kt\u00f3re z pewno\u015bci\u0105 przyci\u0105gnie przed ekrany kibic\u00f3w z ca\u0142ego kraju.