<p>W gospodarstwach bohater\u00f3w show \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d robi si\u0119 naprawd\u0119 powa\u017cnie. Wsp\u00f3lne dni i noce zbli\u017caj\u0105 uczestnik\u00f3w bardziej ni\u017c kiedykolwiek, rodz\u0105c emocje, wyznania i pierwsze decyzje, kt\u00f3re mog\u0105 odmieni\u0107 ich \u017cycie. Jedni bez wahania stawiaj\u0105 wszystko na jedn\u0105 kart\u0119, inni wci\u0105\u017c szukaj\u0105 odpowiedzi w swoich sercach. A w kolejny wiecz\u00f3r na wsi zrobi si\u0119 wyj\u0105tkowo kameralnie...<\/p>