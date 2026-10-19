<p>Wiktor odrzuci\u0142 Zuzi\u0119, ale to nie on mia\u0142 ostatnie s\u0142owo! W 7. odcinku \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d kandydatka spokojnie przyj\u0119\u0142a jego decyzj\u0119, jednak przed kamerami nie zostawi\u0142a na m\u0119\u017cczy\u017anie suchej nitki. Zarzuci\u0142a mu brak dojrza\u0142o\u015bci, przyzna\u0142a, \u017ce zupe\u0142nie inaczej wyobra\u017ca\u0142a go sobie po obejrzeniu wizyt\u00f3wki, a na dodatek ostro skomentowa\u0142a \u017cycie na wsi. Oberwa\u0142o si\u0119 nawet gumiakom i wiejskim zapachom! Tymczasem Wiktor coraz bardziej zbli\u017ca\u0142 si\u0119 do Ma\u0142gosi.<\/p>