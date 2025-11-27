<p>W przedostatnim odcinku 12. edycji \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d uczestnicy sp\u0119dz\u0105 czas sam na sam, z dala od rodzin i znajomych. To moment, kt\u00f3ry mo\u017ce przes\u0105dzi\u0107 o przysz\u0142o\u015bci ich relacji: jedni mierz\u0105 si\u0119 z w\u0105tpliwo\u015bciami, drudzy stawiaj\u0105 na odwa\u017cne deklaracje, a jeszcze inni pr\u00f3buj\u0105 odbudowa\u0107 zaufanie. Na widz\u00f3w czekaj\u0105 podr\u00f3\u017ce po Polsce, szczere rozmowy i kilka emocjonuj\u0105cych zwrot\u00f3w akcji.<\/p>