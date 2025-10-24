Randki tu\u017c-tu\u017c! Sz\u00f3sty odcinek programu \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d zapowiada si\u0119 wyj\u0105tkowo burzliwie. Zanim rolnicy wybior\u0105 si\u0119 z kandydatkami na romantyczne spotkania w cztery oczy, na gospodarstwach zrobi si\u0119 naprawd\u0119 gor\u0105co. Bohaterowie b\u0119d\u0105 musieli zmierzy\u0107 si\u0119 z trudnymi pytaniami, szczerymi rozmowami i w\u0142asnymi obawami. W gr\u0119 wchodzi przecie\u017c co\u015b wi\u0119cej ni\u017c letnia przygoda \u2013 to szansa na mi\u0142o\u015b\u0107, kt\u00f3ra mo\u017ce odmieni\u0107 \u017cycie.