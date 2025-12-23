<p>Nie aktor, nie celebryta i niezawodowy tw\u00f3rca internetowy. Pan Romek (znany w sieci jako Romek Zaklinacz Byk\u00f3w) jest rolnikiem, kt\u00f3ry pokazuje swoj\u0105 codzienno\u015b\u0107 tak\u0105, jaka jest: naprawianie maszyn, zaj\u0119cia przy bydle, b\u0142oto pod nogami i satysfakcj\u0119 z dobrze wykonanej pracy. W \u00f3smym odcinku dokumentalnej serii \u201eSmartTUBE\u201d kamera zagl\u0105da do \u015bwiata, kt\u00f3ry przyci\u0105ga setki tysi\u0119cy widz\u00f3w bez scenariusza, filtr\u00f3w i internetowych trik\u00f3w. Premiera odcinka 25 grudnia w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/smarttube-odcinki,2374639" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>