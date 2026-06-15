<p>Czy reprezentacja Polski mog\u0142a osi\u0105gn\u0105\u0107 wi\u0119cej na mundialach? Na to pytanie pr\u00f3buje odpowiedzie\u0107 Dariusz Szpakowski w cyklu rozm\u00f3w z by\u0142ymi selekcjonerami kadry narodowej. W premierowym odcinku wyst\u0105pi\u0142 Andrzej Strejlau, kt\u00f3ry wr\u00f3ci\u0142 m.in. do kulis s\u0142ynnego \u201emeczu na wodzie\u201d podczas mistrzostw \u015bwiata w 1974 roku. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/rozmowy-na-medal-odcinki,3075740" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Nowy program \u201eRozmowy na medal\u201d mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w ka\u017cd\u0105 sobot\u0119 o godz. 15.20 w TVP1 oraz w TVP VOD.<\/strong><\/a><\/p>