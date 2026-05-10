<p>Wielki fina\u0142 \u00f3smego sezonu \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d za nami. By\u0142 \u015bmiech, by\u0142y \u0142zy i emocje, kt\u00f3rych nie da si\u0119 opisa\u0107 s\u0142owami. Tradycyjnie na zako\u0144czenie turnusu programu randkowego wybrano Kr\u00f3low\u0105 i Kr\u00f3la turnusu. Wiemy ju\u017c, \u017ce zostali nimi Lilla z Sosnowca i Henryk z Gliwic. Kr\u00f3lowa mia\u0142a przeczucie. \u2013<em> Co\u015b mi tak w duszy szepta\u0142o, \u017ce to b\u0119d\u0119 ja<\/em> \u2013 m\u00f3wi Lilla w rozmowie z TVP.pl. Henryk wr\u0119cz przeciwnie. \u2013 <em>Zupe\u0142nie si\u0119 tego nie spodziewa\u0142em. My\u015bla\u0142em, \u017ce wygra drugi Henryk<\/em> \u2013 zapewnia. Ca\u0142y sezon formatu TVP1 mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/sanatorium-milosci-odcinki,286735" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>