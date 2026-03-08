W pierwszym odcinku \u00f3smej edycji \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d dwana\u015bcioro singli z r\u00f3\u017cnych stron Polski przyjecha\u0142o do Konstancina-Jeziorny, by spr\u00f3bowa\u0107 jeszcze raz odnale\u017a\u0107 mi\u0142o\u015b\u0107. Uzdrowisko z t\u0119\u017cni\u0105 solankow\u0105 sta\u0142o si\u0119 miejscem pierwszych spotka\u0144, rozm\u00f3w i emocji. Kuracjusze dopiero si\u0119 poznawali, ale ju\u017c by\u0142o wida\u0107, \u017ce w tej grupie nie zabraknie silnych charakter\u00f3w. Odcinek mo\u017cna ju\u017c obejrze\u0107 w serwisie TVP VOD.