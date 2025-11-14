<p>W sobot\u0119, 15 listopada, o godz. 20:30 w TVP2 uczestnicy show \u201eThe Voice of Poland\u201d ponownie stan\u0105 na scenie, by zawalczy\u0107 o przej\u015bcie do nast\u0119pnego etapu. Tym razem wiecz\u00f3r uatrakcyjni\u0105 wyj\u0105tkowi go\u015bcie specjalni: B\u0142a\u017cej Kr\u00f3l, jeden z najbardziej oryginalnych polskich artyst\u00f3w alternatywnych, oraz Sara James, kt\u00f3ra zachwyci\u0142a m.in. wyst\u0119pem na Eurowizji Junior w 2021 roku, zajmuj\u0105c drugie miejsce. Program b\u0119dzie dost\u0119pny tak\u017ce online w TVP VOD.<\/p>