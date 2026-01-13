<p>Stare samochody, dalekie wyprawy i gara\u017c, w kt\u00f3rym jest wi\u0119cej historii ni\u017c lakieru. Bohaterem dziesi\u0105tego odcinka programu \u201e<a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/smarttube-odcinki,2374639" rel="noopener noreferrer" target="_blank">SmartTUBE<\/a>\u201d jest Micha\u0142 Koziar, tw\u00f3rca kana\u0142u MotoBieda. Youtuber, kt\u00f3ry z pasji do klasycznej motoryzacji stworzy\u0142 jeden z najbardziej rozpoznawalnych motoryzacyjno-podr\u00f3\u017cniczych projekt\u00f3w w polskim internecie. Premiera odcinka w czwartek, 15 stycznia.<\/p>