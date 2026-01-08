Las jako plan filmowy, nauczyciel i dom. Dla Piotra Horzeli to nie metafora, lecz codzienno\u015b\u0107. W najnowszym odcinku serii \u201eSmartTUBE\u201d tw\u00f3rca internetowy, znany z kana\u0142u YouTube \u201ePiotr Horzela \u2013 Opowiada\u201d, pokazuje przyrod\u0119 bez po\u015bpiechu, efekt\u00f3w specjalnych i uproszcze\u0144. Zamiast sensacji \u2013 wiedza, cierpliwo\u015b\u0107 i d\u0142ugie godziny sp\u0119dzone na skrajach \u0142\u0105k i w g\u0119stwinach lasu. Jego filmy ogl\u0105daj\u0105 setki tysi\u0119cy os\u00f3b, ale on sam wci\u0105\u017c powtarza, \u017ce najwa\u017cniejszy re\u017cyser jest jeden: las. Premiera ju\u017c 8 stycznia w TVP VOD!