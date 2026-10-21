Polska czy Sycylia? Stefano Terrazzino nie musi już wybierać! W naszym kraju znalazł swoje miejsce na ziemi, a teraz buduje drugi dom na rodzinnej wyspie. Jak się okazuje, w kuchni czuje się równie swobodnie jak na tanecznym parkiecie! W najnowszym odcinku „Gwiazdorskiej kuchni Ani” wspólnie z Anną Strażyńską przygotował aromatyczne roladki cielęce z szynką i serem, zdradzając przy okazji sekrety sycylijskich smaków i zwyczajów. Nowy odcinek „Gwiazdorskiej kuchni Ani” można obejrzeć w TVP VOD.