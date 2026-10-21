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„Gwiazdorska kuchnia Ani”. Stefano Terrazzino opowiedział o swoim drugim domu

Dorota Szymborska
 21.10.2026, 10:11
Stefano Terrazzino i Anna Strążyńska pozują razem na tle zielonej roślinności. Mężczyzna ma na sobie jasną koszulę z kolorowymi haftami i naszyjnik z pereł, a kobieta białą bluzę kucharską z kołnierzykiem. Stefano obejmuje Annę ramieniem, a za nimi widoczne są gęste krzewy i drzewa oświetlone światłem słonecznym.
Anna Strażyńska i Stefano Terrazzino doskonale bawili się na planie programu „Gwiazdorskiej kuchni Ani”. Fot. TVP

Polska czy Sycylia? Stefano Terrazzino nie musi już wybierać! W naszym kraju znalazł swoje miejsce na ziemi, a teraz buduje drugi dom na rodzinnej wyspie. Jak się okazuje, w kuchni czuje się równie swobodnie jak na tanecznym parkiecie! W najnowszym odcinku „Gwiazdorskiej kuchni Ani” wspólnie z Anną Strażyńską przygotował aromatyczne roladki cielęce z szynką i serem, zdradzając przy okazji sekrety sycylijskich smaków i zwyczajów. Nowy odcinek „Gwiazdorskiej kuchni Ani” można obejrzeć w TVP VOD.