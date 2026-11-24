Sylwester z Dwójką 2026 odbędzie się 31 grudnia na placu Sławika i Antalla przed Spodkiem w Katowicach. Na scenie wystąpią m.in. Doda, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Piersi, Wanda i Banda oraz Andrzej Rybiński. Telewizja Polska zapowiada również występ zagranicznej gwiazdy. Kto jeszcze zaśpiewa na Sylwestrze z Dwójką 2026? O której godzinie rozpocznie się koncert i gdzie oglądać transmisję na żywo w telewizji oraz online? Sprawdź aktualną listę wykonawców i najważniejsze informacje o sylwestrowym widowisku TVP.