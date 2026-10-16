<p>Roksana W\u0119giel wraca do TVP2, ale tym razem w zupe\u0142nie innej roli! Zwyci\u0119\u017cczyni \u201eThe Voice Kids\u201d i Eurowizji Junior zasi\u0105dzie po drugiej stronie sceny, by oceni\u0107 uczestnik\u00f3w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/szansa-na-sukces-odcinki,285184" rel="noopener noreferrer" target="_blank">\u201eSzansy na sukces\u201d<\/a>, kt\u00f3rzy zmierz\u0105 si\u0119 z jej najwi\u0119kszymi przebojami. W studiu b\u0119dzie jej towarzyszy\u0142 m\u0105\u017c, Kevin Mglej. Nie zabraknie r\u00f3wnie\u017c tematu, kt\u00f3ry od lat elektryzuje fan\u00f3w wokalistki. Czy Roxie zdecyduje si\u0119 kiedy\u015b reprezentowa\u0107 Polsk\u0119 na doros\u0142ej Eurowizji? Odpowiedzi poznamy ju\u017c w niedziel\u0119, 18 pa\u017adziernika.<\/p>